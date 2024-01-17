Общество 17 января 2024, 11:36 Педиатр Шахвеледов: лепка снеговиков полезна для развития фантазии и логики у детей

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Педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, чем полезна для детей популярная зимняя забава. Речь идет о лепке снеговиков, сообщил News.ru.

По словам эксперта, при таком занятии развивается мелкая моторика, так как требуется работа с разнообразными деталями. Кроме того, формируются фантазия и логика. Ребенку приходится думать о правильном расположении частей снеговика, а также об украшении своего изделия, пояснил врач.

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Он добавил, что сам процесс требует активных движений, благодаря чему укрепляется здоровье детей.