Педиатр рассказал подробности о состоянии найденных в московской квартире младенцев

Все пятеро младенцев, которых обнаружили накануне в квартире на северо-востоке Москвы, здоровы. За ними ухаживали, никаких патологий у детей нет. Об этом сообщил главный педиатр столицы Исмаил Османов.

«Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид три-четыре месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми», — приводит РИА «Новости» слова Османова.

Врач добавил, что еще двух детей такого же возраста отвезли в другую больницу — они тоже в удовлетворительном состоянии. Пятидневного ребенка отвезли в Морозовскую больницу. Врачи не выявили у него патологических отклонений, но нашли небольшую желтуху и конъюнктивит. Османов пояснил, что у новорожденных так бывает. В целом, по заверению педиатра, младенцев можно назвать здоровыми.

Пятерых новорожденных нашли в квартире на Аргуновской улице в Москве 23 июня. С ними сидели две женщины из Азии, которых забрали в полицию. По данным СМИ, детей родили суррогатные матери для последующей отправки в Китай.

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