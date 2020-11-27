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    27 ноября 2020, 12:58

    Педиатр предупредил об опасности отмены новогодних елок для детей

    Полина Петрова

    Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, в чем опасность отмены празднования Нового года для детей, сообщил сайт URA.ru.
    Педиатр предупредил об опасности отмены новогодних елок для детей

    По его словам, отсутствие новогоднего настроения может негативно отразиться на эмоциональном фоне ребенка.

    «Школа, секции и кружки — это не только обучение, но и коллектив, социализация, творчество и формирование эмоционального фона у ребенка. Если мы отнимем это у детей, мы на корню загубим их потенциал», — объяснил медик.

    Тимаков считает, что отмена елок плохо повлияет на кругозор подрастающего поколения, лишит творческого взгляда на мир и социализации. Специалист добавил, что многие дети уже переболели СОVID-19 в легкой форме и имеют антитела.

    Педиатр заключил, что без положительных эмоций иммунитет будет страдать, что отразится на развитии ребенка.