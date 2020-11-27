Педиатр предупредил об опасности отмены новогодних елок для детей

По его словам, отсутствие новогоднего настроения может негативно отразиться на эмоциональном фоне ребенка.

«Школа, секции и кружки — это не только обучение, но и коллектив, социализация, творчество и формирование эмоционального фона у ребенка. Если мы отнимем это у детей, мы на корню загубим их потенциал», — объяснил медик.

Тимаков считает, что отмена елок плохо повлияет на кругозор подрастающего поколения, лишит творческого взгляда на мир и социализации. Специалист добавил, что многие дети уже переболели СОVID-19 в легкой форме и имеют антитела.

Педиатр заключил, что без положительных эмоций иммунитет будет страдать, что отразится на развитии ребенка.