Педиатр предупредил об опасности отмены новогодних елок для детей
Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, в чем опасность отмены празднования Нового года для детей, сообщил сайт URA.ru.
По его словам, отсутствие новогоднего настроения может негативно отразиться на эмоциональном фоне ребенка.
«Школа, секции и кружки — это не только обучение, но и коллектив, социализация, творчество и формирование эмоционального фона у ребенка. Если мы отнимем это у детей, мы на корню загубим их потенциал», — объяснил медик.
Тимаков считает, что отмена елок плохо повлияет на кругозор подрастающего поколения, лишит творческого взгляда на мир и социализации. Специалист добавил, что многие дети уже переболели СОVID-19 в легкой форме и имеют антитела.
Педиатр заключил, что без положительных эмоций иммунитет будет страдать, что отразится на развитии ребенка.