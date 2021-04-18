Педиатр перечислил самые опасные детали в детских игрушках

Все игрушки, в которых есть мелкие детали или магнитные шарики, небезопасны для ребенка. Например, последние при попадании в организм могут «находить» друг друга, что приводит к перфорации кишечника, с развитием воспаления, перитонитом.

Главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в беседе с РИА «Новости» отметил, что гелевые шарики также очень опасны. При попадании внутрь они начинают разбухать и увеличиваться в сотни раз. Это вызывает непроходимость кишечника и зачастую требует срочной операции, подчеркнул педиатр.

Помимо этого, дети нередко проглатывают бытовые предметы, среди которых могут быть связки ключей или магнитные браслетики для фитнеса. Врач советует родителям всегда присматривать за ребенком, где бы тот не находился в доме.

Врачи Кемеровской детской областной клинической больницы 15 лет собирали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Монеты, пуговицы, скрепки и ключи доставали из желудков, кишечника и даже легких.