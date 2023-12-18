Общество 18 декабря 2023, 12:23 Педиатр Османов посоветовал не дарить детям сладости на Новый год

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Главный педиатр московского департамента здравоохранения Исмаил Османов посоветовал отказаться от новогодней традиции, предусматривающей сладкие подарки для детей. По его словам, избыток сахара способен привести к проблемам со здоровьем, сообщило РИА «Новости».

Среди последствий — нарушение пищеварения и стула, тошнота, боли в животе и изменение аппетита, пояснил врач.

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Он посоветовал заменить шоколад и конфеты на домашний зефир или мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков. Кроме того, пользу принесут сухофрукты и фруктовые чипсы, добавил 7Дней.