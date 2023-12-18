18 декабря 2023, 12:23
Педиатр Османов посоветовал не дарить детям сладости на Новый год
Главный педиатр московского департамента здравоохранения Исмаил Османов посоветовал отказаться от новогодней традиции, предусматривающей сладкие подарки для детей. По его словам, избыток сахара способен привести к проблемам со здоровьем, сообщило РИА «Новости».
Среди последствий — нарушение пищеварения и стула, тошнота, боли в животе и изменение аппетита, пояснил врач.
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Он посоветовал заменить шоколад и конфеты на домашний зефир или мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков. Кроме того, пользу принесут сухофрукты и фруктовые чипсы, добавил 7Дней.
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