Педиатр Одинаева рассказала, как правильно купать младенца | 360°

Общество 26 октября 2022, 12:00 Педиатр Одинаева рассказала, как правильно купать младенца Педиатр Одинаева: не стоит использовать специальные круги во время купания Unsplash

Читать 360tv в

Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, чего не стоит делать при купании ребенка. По словам медика, нельзя полностью набирать ванну, а также использовать специальные круги для младенцев.

Во время игры в таком круге ребенок может оттолкнуться ногами от дна, запросто перевернуться и уйти под воду. Она также посоветовала родителям внимательно следить за купанием ребенка на животе, посколько младенец может травмироваться.

Реклама

«Шея новорожденных очень хрупкая, получается, что из-за круга весь вес малыша ложится при купании на нее, что и может в дальнейшем привести к травмам», — отметила педиатр.

Реклама

Медик посоветовала следить за тем, чтобы ребенок во время купания не брал игрушки в рот, поскольку они могут перекрыть дыхательные пути.

«Также не забудьте убрать стеклянные предметы и все, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки», — резюмировала Одинаева.