Общество 21 марта 2024, 18:28 Педиатр Одинаева напомнила об опасности тонкого льда для детей

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Прогулка у водоемов в начале весны порой приводит к необратимым последствиям. Самое страшное — это провалившийся под лед ребенок. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1».

Даже если несовершеннолетний гуляет в компании, окружающие могут растеряться в такой серьезной ситуации. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход наступает через 5-8 минут, предупредила врач.

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«Весенний лед ломается резко», — отметила эксперт.

Она также напомнила о правилах оказания первой помощи. Пострадавшего нужно отвезти в теплое место и напоить горячим чаем, передала «Вечерняя Москва».