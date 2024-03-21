21 марта 2024, 18:28
Педиатр Одинаева напомнила об опасности тонкого льда для детей
Прогулка у водоемов в начале весны порой приводит к необратимым последствиям. Самое страшное — это провалившийся под лед ребенок. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1».
Даже если несовершеннолетний гуляет в компании, окружающие могут растеряться в такой серьезной ситуации. Уже при температуре воды -2 градуса летальный исход наступает через 5-8 минут, предупредила врач.
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«Весенний лед ломается резко», — отметила эксперт.
Она также напомнила о правилах оказания первой помощи. Пострадавшего нужно отвезти в теплое место и напоить горячим чаем, передала «Вечерняя Москва».
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