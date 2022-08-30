Педиатр Маркова рассказала, как подготовить ребенка к школе

Чтобы у ребенка хватало сил на школу и был в порядке иммунитет, нужно заранее наладить режим сна и питание. Об этом Ura.ru рассказала врач-педиатр Галина Маркова.

«Для ребенка, идущего в школу, самое главное — это режим дня. В одно время вставать, ложиться спать. А также в одно и то же кушать, чтобы вовремя вырабатывались необходимые ферменты и на пищеварение затрачивалось меньше энергии», — пояснила специалист.

Подобный подход, по ее словам, позволит организму сэкономить больше сил. Детям будет проще справляться с нагрузками и болезнями.

«Нельзя выходить на улицу, не позавтракав дома. <…> Потому что когда мы кушаем, в крови увеличивается количество лейкоцитов, и у организма повышается защитная функция», — добавила Маркова.

Особенно это помогает в холодное время года, когда ребенок идет в школу или детский сад.

Сладкое лучше есть в первой половине дня — до 16:00. После этого быстрые углеводы лучше не употреблять в пищу. На ужин ребенок не должен есть красное мясо: лучше отдать предпочтение курице или рыбе, которые легче усваиваются.