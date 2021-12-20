Педиатр Кузнецова порекомендовала родителям собирать детские подарочные наборы самостоятельно

Врач-педиатр, аллерголог Юлия Кузнецова рассказала, что собирать новогодние подарки для детей лучше всего самостоятельно. В них стоит класть полезные конфеты, а также безвредные гипоаллергенные игрушки. Об этом написал «Ридус».

«Максимум 3–4 конфеты в день и 1–2 мандарина. При этом не стоит смешивать сладкое с цитрусовыми. Лучше утром, например, давать сладости детям, а вечером мандарины. Еще лучше — не давать их в один день», — процитировали «Известия» слова педиатра.

К нежелательным продуктам в подарочных наборах Кузнецова отнесла конфеты, шоколадки, вафли, цветной зефир, цитрусовые, а также некоторые игрушки. Все это, по ее словам, может спровоцировать аллергию.

«Игрушки в детских наборах также могут содержать в составе аллергены. Развивающие игрушки часто вызывают аллергию. Например, игрушки-антистресс „Слайм“. Мыльные пузыри очень часто дают как местную, так и общую аллергическую реакцию у детей», — сообщила она.

Лучшего всего положить в подарок натуральную пастилу, зефир и домашнее печенье. Из фруктов можно дарить яблоки, бананы, груши. Игрушки стоит выбирать тех брендов, которые производят гипоаллергенные товары.