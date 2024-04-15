Общество 15 апреля 2024, 14:17 Педиатр Коваленко посоветовал избегать мыла при обработке содранной ребенком коленки

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Бытовую детскую травму, в том числе содранную коленку, необходимо тщательно промыть проточной водой. Кроме того, важно оценить глубину раны и понять причину ее появления. Об этом рассказал педиатр Александр Коваленко в беседе с News.ru.

По его словам, нужно срочно посетить врача, если повреждение кровоточит и выглядит инфицированным. В остальных случаях стоит обработать царапину антисептиком. А вот мыла лучше избегать, так как оно может раздражать поврежденный участок.

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Эксперт посоветовал следить за состоянием раны в течение нескольких дней. Покраснение, отечность, гной — повод обратиться за медицинской помощью.