15 апреля 2024, 14:17
Педиатр Коваленко посоветовал избегать мыла при обработке содранной ребенком коленки
Бытовую детскую травму, в том числе содранную коленку, необходимо тщательно промыть проточной водой. Кроме того, важно оценить глубину раны и понять причину ее появления. Об этом рассказал педиатр Александр Коваленко в беседе с News.ru.
По его словам, нужно срочно посетить врача, если повреждение кровоточит и выглядит инфицированным. В остальных случаях стоит обработать царапину антисептиком. А вот мыла лучше избегать, так как оно может раздражать поврежденный участок.
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Эксперт посоветовал следить за состоянием раны в течение нескольких дней. Покраснение, отечность, гной — повод обратиться за медицинской помощью.
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