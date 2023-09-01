Общество 01 сентября 2023, 14:36 Педиатр Казаринова рассказала, что каждый пятый школьник сталкивается с кризисом первоклассника

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Каждый пятый ребенок, начиная учебу, сталкивается с таким явлением, как кризис первоклассника. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-педиатр Злата Казаринова.

Под этим состоянием понимают период адаптации, когда ребенок привыкает к новым реалиям более взрослой жизни. Потому что в отличие от детсада в школе гораздо больше правил и ответственности, строже дисциплина.

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Как добавил сайт kp.ru, этот период может длится от двух месяце о полугода. Родителям в это время стоит быть внимательнее, больше разговаривать с чадом и помогать ему привыкнуть к школе.

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