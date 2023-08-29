Общество 29 августа 2023, 19:06 Педиатр Казаринова призвала родителей не давать успокоительные детям без консультации психолога

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Родителям не стоит давать ребенку успокоительные препараты на растительной основе без посещения психолога. Об этом сообщила врач-педиатр, детский эндокринолог Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, у подобных препаратов нет никакой доказанной эффективности и безопасности, они влияют на детский организм только за счет эффекта плацебо.

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Вместо того, чтобы давать ребенку перед школой успокоительные, врач посоветовала разговаривать с детьми и настраивать их на положительные эмоции, сообщил сайт kp.ru.