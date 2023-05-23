Общество 23 мая 2023, 14:55 Педиатр Евгений Тимаков дал советы школьникам, как сохранить ясность ума перед сдачей экзаменов Педиатр Тимаков: перед экзаменами следует обязательно выспаться

Читать 360tv в

Главный врач клиники «Лидер Медицины», педиатр Евгений Тимаков в разговоре с изданием kp.ru озвучил правила, которых следует придерживаться школьникам перед сдачей экзаменов.

В первую очередь врач порекомендовал минимизировать стресс и хорошо высыпаться.

Реклама

«Будем честны: страстей нагоняют и учителя, и родители дома, когда призывают приложить максимум усилий. В такие моменты срабатывает психосоматика: дети в 9 и 11 классе, а также студенты в период экзаменов, чаще болеют, у них снижается иммунитет», — сообщил педиатр.

Также, по словам Тимакова, есть смысл пропить курс поливитаминов, чтобы помочь организму подростка справиться со стрессом и нервным перенапряжением. Особенно следует восполнить магний, добавил врач.