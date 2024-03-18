Общество 18 марта 2024, 13:51 Педиатр Чахнашвили рассказала, что дети, которые ходили в детский сад, реже болеют в начальной школе

Читать 360tv в

Педиатр, главный специалист Сети клиник «Семейная» Мария Чахнашвили в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему родителям важно отдавать ребенка в детский сад. Помимо социализации и налаживания контакта с другими детьми, врач назвала еще одну важную причину — здоровье ребенка в будущем.

По словам медика, дети, которые посещали детский сад, реже болеют в начальных классах школы.

Реклама

«Дети, посещающие сад, реже болеют в начальной школе, так как к большинству детских инфекций уже есть иммунитет», — сказала педиатр.

Кроме того, из-за строгого распорядка дня в детском саду ребенок учится дисциплине и послушанию.