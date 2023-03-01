Общество 01 марта 2023, 15:13 Педиатр Асма Хан дала совет, как приучить ребенка питаться правильно

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Привить ребенку любовь к здоровой пище — это задача не из простых, но есть несколько способов. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на педиатра больницы OSF HealthCare в Рокленде Асму Хан.

Специалист считает, что, в первую очередь, нужно научить ребенка есть именно от голода. Потому что нередко прием пищи — это средство от скуки или попытка заглушить грусть. Неправильное распознавание симптомов голода может привести к расстройству пищевого поведения.

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Еще один важный момент — это размер порции. Для детей лучше использовать специальную посуду.

«Половина тарелки должна быть заполнена фруктами и овощами. Другая половина должна состоять из постного белка, такого как рыба, курица или бобовые, и цельного зерна, например овсянки, цельнозернового хлеба или коричневого риса», — рассказала Асма Хан.

Кроме того, важно делать правильные перекусы. Для них подойдут овощные чипсы, яблоки и морковь, хумус. А вот сладостей и пищи, богатой трансжирами, нужно избегать.