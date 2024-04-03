Общество 03 апреля 2024, 17:50 Педагогов и учеников пригласили поучаствовать в олимпиаде «Лица Сферума» «Сферум» пригласил педагогов и учеников на олимпиаду «Лица Сферума — 2024» https://prof-sferum.ru

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Образовательная платформа «Сферум» пригласила педагогов и учащихся всех типов образовательных учреждений принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума — 2024». Она проводится уже в четвертый раз при поддержке Минпросвещения России.

Олимпиада пройдет с 3 апреля по 17 мая 2024 года. Чтобы принять в ней участие, необходимо собрать команду из 10-30 человек. Возглавлять ее должен педагог. Затем команде нужно создать свой канал в «Сферуме» или выбрать уже существующий, после чего опубликовать там ответы на задания.

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Затем необходимо заполнить анкету команды-участника, выбрав направление с учетом типа образовательной организации и уровня владения «Сферумом». Ежедневные задания опубликуют в каналах «Сферума»: для учеников — «Свой атмосферум», для педагогов — «Легко сказать».

Победители олимпиады получат технику и другие подарки, остальные участники — цифровые стикерпаки и электронные сертификаты. Капитаны победителей смогут отправиться в Центр знаний «Машук».

Ранее пользователи «Сферума» получили возможность использовать функцию расшифровки видеозвонков. В учебном профиле приложения также появился раздел «Награды».