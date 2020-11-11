Педагоги всех школ в России будут получать выплату за классное руководство

Вознаграждение, уточнили в пресс-службе Кабмина, полагается в том числе школьным учителям из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

«Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС», — отмечено в публикации.

Решение о подобной дополнительной поддержке педагогов приняли по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства во время ежегодного послания Федеральному Собранию обратил внимание на огромную ответственность, которую несут классные руководители по каждодневному воспитанию школьников. Путин подчеркнул, что она требует особой поддержки.

Все ранее установленные надбавки при этом, добавили в правительстве, за педагогами сохранили.

В Подмосковье положенные классным руководителям дополнительные выплаты уже получили почти 35 тысяч педагогов.