Педагоги приедут в тундру для подготовки детей кочевников к школе

Проект «Кочевой детский сад», приостановленный в прошлом году из-за пандемии, возобновляется в Ненецком автономном округе. Два педагога приедут туда, что подготовить к школе детей оленеводов. Об этом написали «Невские новости».

В сельскохозяйственный производственный кооператив «Ненецкая община „Канин“» уже доставили вертолетом учебники, спортинвентарь и другие принадлежности. Вскоре в общину приедут два педагога из села Несь, чтобы заниматься с детьми.

«Два педагога из Неси, находящиеся в декретном отпуске, смогут провести для ребят все необходимые занятия в тундре. Они будут сопровождать детей вместе с оленеводческими бригадами», — рассказали в администрации НАО.

В рамках проекта для детей, которые вместе с родителями ведут кочевой образ жизни, организуют образовательную программу, которая включает занятия по речевому, познавательному, социальному и художественно-эстетическому развитию и спортивной подготовке.