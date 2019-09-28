«Педагоги, долой купальники!» Екатерина Конопенко из Магнитогорска призвала коллег к честности

Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко, уволенная из-за фотосессии в голом виде, призвала бывших коллег к искренности. Им следует снять купальники, заявила Конопенко «360».

«Педагоги, долой даже купальники! Мы хотим видеть честных и голых педагогов. А не скучные лица казенных лицемеров академического преподавания», — сказала она.

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Екатерина Конопенко работала тренером по кикбоксингу в магнитогорском ДЮЦ «Максимум». 5 сентября ее уволили из учреждения по статье Трудового кодекса «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка».

Женщина обратилась в межрегиональный профсоюз «Учитель», а также в СМИ.

Эротические фотографии, попавшие в интернет были сделаны около 20 лет назад во время культурного проекта, заявила Конопенко.

Конфликт, по ее словам, начался из-за центра помощи птицам при детско-юношеском клубе «Максимум», которому тренер долгое время помогала. Затем это учреждение выселили.