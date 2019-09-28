Педагогам дали право на личную жизнь. Но с одним условием

Так чиновник прокомментировал увольнение в Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, которая 19 лет назад сделала с мужем эротические фотографии. Снимки попали в соцсеть.

Уволенная после голых фото тренер рассказала об истинной причине гонений Подробнее

«Это затрагивает личную жизнь педагога. Каждый из нас имеет право на личную жизнь, имеет право на свою собственную закрытую среду, в том числе информационную. Но при этом каждый должен понимать, что особенность профессии накладывает некие обязательства, которые мы не можем не учитывать», — рассказал Басюк.

По его словам, любой педагог должен осознавать, что на каждое событие в личной жизни будут смотреть его воспитанники.

Ранее руководство детского юношеского центра «Максимум» в Челябинской области уволило Конопенко из-за фотографий, попавших во «ВКонтакте». На них тренер изображена в обнаженном виде. Она участвовала в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта в 2000 году. По словам педагога, фотографии позже кто-то выложил в соцсети.

Теперь Конопенко намерена дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Женщина уверена, что причина увольнения кроется не в ее «аморальном поведении». Она уже подала иск.