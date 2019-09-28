Педагогам дали право на личную жизнь. Но с одним условием
Так чиновник прокомментировал увольнение в Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, которая 19 лет назад сделала с мужем эротические фотографии. Снимки попали в соцсеть.
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«Это затрагивает личную жизнь педагога. Каждый из нас имеет право на личную жизнь, имеет право на свою собственную закрытую среду, в том числе информационную. Но при этом каждый должен понимать, что особенность профессии накладывает некие обязательства, которые мы не можем не учитывать», — рассказал Басюк.
По его словам, любой педагог должен осознавать, что на каждое событие в личной жизни будут смотреть его воспитанники.
Ранее руководство детского юношеского центра «Максимум» в Челябинской области уволило Конопенко из-за фотографий, попавших во «ВКонтакте». На них тренер изображена в обнаженном виде. Она участвовала в фотосъемках в рамках культурного художественного проекта в 2000 году. По словам педагога, фотографии позже кто-то выложил в соцсети.
Теперь Конопенко намерена дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Женщина уверена, что причина увольнения кроется не в ее «аморальном поведении». Она уже подала иск.