Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам | 360°

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Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам

МВД составило протокол на преподавателя нижегородского вуза за дискредитацию ВС РФ

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Правоохранители составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России на педагога из Нижегородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Главного управления МВД РФ по региону.

В Telegram-канале Baza рассказали, что после объявления в стране частичной мобилизации 25-летняя учительница английского языка по имени Ольга заявила студентам, что лучше «сесть в тюрьму, чем отправиться в зону проведения спецоперации».

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«Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которые дискредитировали Вооруженные силы России», — подчеркнули в ведомстве.

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По словам собеседника агентства, в отношении преподавателя составили административный протокол. Данные по делу направили в Воротынский районный суд для рассмотрения. За подобное высказывание педагогу грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

По информации Telegram-канала «Подъем», студенты переврали слова Ольги о мобилизации и спецоперации.

«Я им не советовала сесть в тюрьму. Переврали», — отметила педагог.

В администрации вуза сообщили, что 25-летняя учительница у них больше не работает, девушка «написала заявление по собственному желанию».

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Частичная мобилизация в РФ

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