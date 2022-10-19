Педагог ZооАкадемии Маркина заявила, что капского варана можно держать дома | 360°

19 октября 2022, 14:05
Педагог ZооАкадемии Маркина заявила, что капского варана можно держать дома
Педагог ZооАкадемии Дарья Маркина в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказала, что капский варан может жить в домашних условиях, при этом хозяин животного должен помнить о некоторых особенностях ухода за питомцем.
Для варана необходимо подготовить горизонтальный просторный террариум с лампой обогрева. Что касается еды, то варан любит насекомых, креветок и мелких грызунов, написало РИА ФАН.
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Маркина добавила, что если хозяин разрешает гулять варану по дому, то он должен следить за его перемещениями. Выходить на улицу с животным не рекомендуется.
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«Несмотря на просторный террариум, мобильности все равно недостаточно, поэтому на некоторое время мы можем выпускать варанов погулять», — резюмировала эксперт.
Животные
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