Общество 05 февраля 2024, 18:58 Педагог Замыслова: в детском саду у ребенка происходит формирование нравственных ценностей

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С трех лет малыш уже готов к самостоятельности, что позволяет отдать его в детский сад. Какие плюсы имеет пребывание в данном учреждении, в отличие, например, от услуг няни, рассказала кандидат педагогических наук Анна Замыслова в беседе с сайтом «Страсти».

По словам эксперта, в коллективе ребенок может проявлять свою индивидуальность и получать базовые знания. Кроме того, в детском саду у дошкольника формируются такие нравственные ценности, как дружба, взаимопомощь и сочувствие, пояснила специалист.

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Она также отметила, что установленные воспитателями правила помогают подготовить малыша к дальнейшему обучению.