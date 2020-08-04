Педагог рассказал, как родителям общаться с поколением «зумеров»

Педагог и психолог Александра Кондрахина дала рекомендации родителям по общению детьми, которые принадлежат поколению «зумеров».

Она пояснила, что «зумерами» называются те, кто родился в начале «нулевых» годов.

«К „зумерам“ относится самое молодое поколение родившихся после 2003–2004 годов. Это поколение с малых лет является активным пользователем всевозможных достижений в мире высоких технологий», — рассказала специалист.

По ее словам, такие дети очень хорошо разбираются в технике, гаджетах и сенсорных смартфонах. Психолог отметила, что первой игрушкой для них стал планшет. В период их созревания появилось много новых профессий, благодаря которым можно снимать фильмы либо делать музыку со спецэффектами, информирует РИА ФАН.

С позиции старшего поколения «зумеры» выглядят бездельниками. Однако неверно оценивать происходящее со стороны своего прошлого опыта и условий жизни в уже измененном мире. Кондрахина посоветовала родителям не забывать о том, что ребенок является отдельным человеком. Он не обязан быть похожим на отца или мать. Она подчеркнула, что задачей каждого человека является пройти жизненный путь самостоятельно.

Психолог резюмировала, что папе и маме нужно стать «путеводной звездой» для ребенка. Важно направлять, поддерживать и стремиться быть друзьями своему чаду.