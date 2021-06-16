Педагог раскритиковал снижение оценки студенту с цветными волосами

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева осудила снижение оценки за диплом студенту с цветными волосами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она назвала такое поведение непрофессиональным. Также Балуева добавила, что преподаватели должны оценивать знания студентов, а не их внешний вид.

«Это непрофессионализм, когда личные симпатии, антипатии влияют на оценивание», — подчеркнула она.