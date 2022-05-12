Педагог-психолог Смирнова назвала признаки того, что ребенка травят в школе

Школьная травля — серьезная проблема, которая не решается простым запретом, а требует комплексной работы и с жертвой, и с агрессорами, передала «Вечерняя Москва». Кроме того, ребенок далеко не всегда будет рассказывать о происходящем родителям и учителям. Педагог-психолог Ольга Смирнова рассказала, как понять, что ребенок подвергается травле.

В первую очередь на это указывают перемены в настроении: у ребенка появляется замкнутость, страх перед школой, нежелание общаться с одноклассниками и родителями. Ребенок может проявлять внезапную агрессию, часто плакать и быть подавленным. Могут быть внезапные перемены во внешности: желание сменить стиль одежды прическу.

Стоит обратить внимание и на самооценку ребенка: если он недоволен собой, считает себя хуже других, никчемным и бестолковым, это может указывать на проблемы в школе.