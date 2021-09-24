Педагог прокомментировал идею оценивать психологическое состояние детей по сочинениям

Программное обеспечение для выявления среди школьников склонности к насилию и антисоциальному поведению могут разработать в России. Доктор педагогических наук Алексей Майоров для сайта телеканала «Звезда» прокомментировал такую возможность.

Майоров пояснил, что для того, чтобы оценить состояние психики ребенка необходим длительный анализ, поэтому делать это с помощью компьютера по одним сочинениям вряд ли получится.

«Если чисто теоретически, я вам, как бывший специалист по психодиагностике, скажу, чисто теоретически это возможно, но с точки зрения практической это невозможно, потому что это крайне дорогостояще, таких специалистов, которые могут провести такой анализ, в нашей стране, может быть, хорошо, если десяток есть», — сказал Майоров.