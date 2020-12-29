Педагог по вокалу дал рекомендации тем, кто будет петь в караоке на Новый год

Он назвал мифом истории о том, что употребление алкоголя способно улучшить вокальные данные человека.

«В молодости мы пробовали многое, записывали это, а на утро становилось стыдно. От алкоголя создается иллюзия свободы, улучшается настроение», — объяснил специалист.

Коробка уточнил, что у пьяных людей ухудшается самоконтроль. Пение становится более фальшивым, с люфтами и инерциями. Педагог заявил, что главное в караоке — «не орать».