Педагог по вокалу дал рекомендации тем, кто будет петь в караоке на Новый год
Педагог по вокалу телепроекта «Фабрика звезд» Владимир Коробка дал рекомендации тем, кто собирается на Новый год петь в караоке, сообщил сайт NEWS.ru.
Он назвал мифом истории о том, что употребление алкоголя способно улучшить вокальные данные человека.
«В молодости мы пробовали многое, записывали это, а на утро становилось стыдно. От алкоголя создается иллюзия свободы, улучшается настроение», — объяснил специалист.
Коробка уточнил, что у пьяных людей ухудшается самоконтроль. Пение становится более фальшивым, с люфтами и инерциями. Педагог заявил, что главное в караоке — «не орать».