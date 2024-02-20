Общество 20 февраля 2024, 15:59 Педагог Николаева посоветовала пригласить участников СВО в школы на 23 Февраля

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Педагог и консультант по этикету Татьяна Николаева предложила альтернативу традиционному чаепитию с дискотекой в школах на 23 Февраля. Отличным вариантом станут тематические мероприятия, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалист посоветовала пригласить в учебные заведения участников СВО.

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«[Они] могли бы рассказать и правильно настроить детей, потому что это все воспитательный процесс. Это все нужно, это все важно», — пояснила Николаева.

По ее словам, организация корпоративов тоже способна различаться. Важно правильно расставить акценты.