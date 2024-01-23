Общество 23 января 2024, 18:25 Педагог Май: поддержание любопытства у ребенка способно привить ему тягу к знаниям

Читать 360tv в

Кандидат педагогических наук Марина Май рассказала родителям, как привить ребенку любовь к новым знаниям. Желание учиться необходимо развивать с дошкольного возраста, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Она посоветовала поддерживать в детях такое важное качество, как любознательность. Чем больше чадо будет узнавать об окружающем мире, тем проще ему дадутся учебные нагрузки, пояснила специалист.

Реклама

Кроме того, она рекомендовала обратить внимание на формирование у ребенка целеустремленности и самостоятельности, добавил сайт kp.ru.