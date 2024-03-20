Общество 20 марта 2024, 12:52 Педагог Евстратова порекомендовала начать разговаривать на английском с теми, кто знает язык хуже

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Руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng Марина Евстратова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, как перестать боятся разговаривать на английском языке.

По словам педагога, можно начать разговаривать с теми, кто знает иностранный язык хуже вас. Это могут быть друзья, родственники и дети. Преодолевая стеснение, вы постепенно преодолеете и языковой барьер.

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«Услышали в кино необычное выражение? Запоминайте и старайтесь чаще использовать в жизни — даже если говорите с самим собой», — дала еще один совет Евстратова.