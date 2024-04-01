Общество 01 апреля 2024, 13:45 Педагог Евсеева посоветовала родителям сдерживать эмоции, когда ребенок сообщает о двойке

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Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала родителям сдерживать эмоции, когда ребенок сообщает о двойке.

Ребенку следует дать поддержку, а не давить на него наставлениями, считает педагог. Он должен знать, что двойка — это не приговор, и оценка никак не характеризует его как личность.

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«Она просто показывает, что в его знаниях есть пробелы. То есть опыт получения двойки может даже оказаться полезным», — пояснила специалист.

Евсеева порекомендовала учить ребенка выстраивать причинно-следственные связи, чтобы он мог в любой момент исправить ситуацию.