Общество 09 марта 2023, 15:49 Педагог Елисеева дала советы родителям по поддержке детей накануне экзаменов

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В период контрольных, зачетов и экзаменов помочь ребенку справиться с испытаниями способна поддержка родителей. Об этом сообщила специалист по билингвальному развитию детей Мария Елисеева сайту «Мослента».

По словам специалиста, родителям не стоит делать упор на успеваемость своего ребенка, более важным фактором должно являться именно качество знаний.

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Как сообщило РИА ФАН, также взрослым рекомендуется снизить уровень тревожности у детей и помочь прорешать те задачи, которые могут попасться в контрольной.

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