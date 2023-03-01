Общество 01 марта 2023, 17:08 Педагог Екатерина Асонова рассказала, как развить в ребенке любовь к чтению

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В мире современных технологий все сложнее увлечь ребенка книгами, но некоторые приемы помогут родителям справиться с этой задачей. Об этом «Газете.ru» рассказала преподаватель Московского городского педагогического университета Екатерина Асонова.

По ее словам, ничего уникального или нового человечество и специалисты не изобрели. Самый простой способ заинтересовать ребенка, как отметил «Царьград», это просто читать ему вслух.

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«Это хорошо и взрослым, которые погружаются в детство, и детям, которые рады, что родители с книгой рядом с ними», — подчеркнула Екатерина Асонова.