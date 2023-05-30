Общество 30 мая 2023, 18:54 Педагог Челышева предупредила, ребенок может уйти из дома после фразы «пошел вон»

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При общении с ребенком нужно очень внимательно следить за своей речью, потому что неосторожно брошенная фраза может спровоцировать его на уход из дома. Об этом«Газете.ru» рассказала педагог-психолог, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

Постоянные запугивания и угрозы также являются триггерами для ухода ребенка из дома. Если он боится слишком жесткого наказания, то и это может стать причиной. Наконец, фразы «пошел вон» или «уходи отсюда» могут восприниматься буквально.

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Как добавил сайт kp.ru, также под запретом слова «развернулся, ушел и больше не возвращайся», «без мяча домой не возвращайся» и подобные.

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