Общество 13 февраля 2024, 14:00 Педагог Богатова посоветовала родителям начать читать ребенку еще до его рождения

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Чтобы заинтересовать детей книгами, родителям необходимо начать читать ребенку еще до его рождения. Об этом сообщила учитель русского языка и литературы Филипповской школы Ольга Богатова в беседе с «Газетой.ru».

По словам педагога, читать малышу важно много и часто. Именно ежедневное чтение хотя бы по странице привьет детям любовь к книгам. Кроме того, очень важно превратить чтение из труда в увлекательную игру. Это можно сделать с помощью кубиков с буквами и аудиокниг.

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При этом Богатова подчеркнула, что заинтересовать ребенка чтением невозможно, если в его семье никто не интересуется книгами.