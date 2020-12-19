Печка и BMW столкнулись в Москве. Видео

Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД, а пока пользователи Сети встали на сторону водителя печки и оставляют шуточные комментарии в соцсетях.

Некоторые москвичи интересуются, есть ли страховка у печки. Если да, то это точно страховой случай. Другие считают, что это постановка блогеров для привлечения внимания.

В пресс-службе МВД инцидент с русской печью не смогли прокомментировать.

В начале декабря видео необычного ДТП в Самарской области поразило англичан, сообщал «Царьград». Автомобилистов на Хрущевском шоссе под Тольятти «подкараулил» на обочине лось и внезапно бросился под колеса машины. Затем он рогами покорежил капот. Мужчинам пришлось убегать от разъяренного животного.