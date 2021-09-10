Печальный юбилей глазами участников событий. Журналисты расскажут, каким запомнили 11 сентября 2001 года

Теракт в Нью-Йорке освещали тысячи людей. Для многих это событие стало одним из самых ужасных в истории. Но самое большое впечатление оно, конечно, произвело на непосредственных очевидцев. Их воспоминания смотрите в субботу, 11 сентября, в специальном репортаже на YouTube-канале «360».

После теракта во Всемирном торговом центре прошло 20 лет. США сделали выводы и научились жить иначе. На месте башен-близнецов давно возвели траурный монумент, он напоминает о почти трех тысячах жизней, которые оборвались 11 сентября 2001 года.

Тогда у экранов телевизоров, без преувеличения, был весь мир. В Нью-Йорке работали съемочные группы всех телеканалов, в том числе российских.

Мы пообщались с корреспондентами и ведущими, которые рассказывали зрителям о том, что происходило на Нижнем Манхеттене. Они видели, как из башен выпрыгивали люди, были свидетелями смертей и чувствовали ее своей кожей. И они помнят 11 сентября 2001 года.