«Печальная» погода уйдет из московского региона уже в понедельник

Жители Москвы в грядущий понедельник уже забудут, что это «день тяжелый». Хотя в столице прогнозируют дождь, уже в начале следующей недели погода будет просто чудесная, рассказал «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Весна традиционно ассоциируется со сменой погоды, отметил синоптик. Заметные перепады и неоднородности бывают — это естественное состояние природы, когда зима и летние процессы сталкиваются с весной.

Сейчас в Москве прогнозируют дождь и снег, но уже скоро картина поменяется к лучшему. В понедельник температура днем может подняться до +16 градусов.

«Печалиться не стоит, потому что впереди — замечательные дни. Вот уже завтра температура будет около нормы, дневные температуры — около +9…+11 градусов. А дальше — уже совсем весело. Конечно, 20-градусных отметок не будет в выходные, но все равно прогнозы звучат очень оптимистично», — отметил Вильфанд.

Вильфанд объяснил, что антициклон предопределяет малооблачную погоду. Но при отсутствии солнца происходит выхолаживание подстилающей поверхности. Почва еще не оттаяла и все еще холодная, поэтому на выходных ночные температуры понизятся до 0…−5 градусов. Зато днем уже ожидается +12…+14, солнечно и переменная облачность, без осадков.

«В субботу насладимся сполна. Такой температурный фон — около нормы. Холодная ночь, теплый день — температура будет близка к обычным значениям. Но в воскресенье ситуация уже меняется. Во-первых, ночные температуры будут около −2…+2 градуса. Но за счет того, что небо будет ясное, без облаков, а солнце встает рано, уже с утра начнется прогревание подстилающей поверхности и температуры приземного слоя воздуха. Поэтому дневные температуры — около +15 градусов», — сказал Вильфанд.

В понедельник ночные температуры в Москве будут уже 0…+5 градусов, жители столицы забудут, что это «день тяжелый», сказал Вильфанд. Столбики термометра днем покажут +11…+16 градусов.

«Дальнейшее повышение еще на два-три градуса прогнозируется и во вторник. И связано это с тем, что циклоническая деятельность, которая сейчас определяет погоду такую ненастную, приведет к тому, что уже через день будет фантастически хорошо на улице», — сообщил метеоролог.

Жителям Москвы и Подмосковья ранее в четверг пообещали ливень, снег и сильный ветер.