Пчеловодство могут начать регулировать законодательно

В документе говорится, что «гибель пчел влияет на глобальную продовольственную безопасность и может привести к исчезновению около 20 тысяч видов цветковых растений и подрыву основ наземных экосистем».

По мнению экспертов, необходимо комплексное регулирование смежных сфер сельского хозяйства, а не отдельный закон о пчеловодстве.