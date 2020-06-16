Пчеловодство могут начать регулировать законодательно
Необходимость законодательного регулирования области пчеловодства рассматривают в Совете Федерации. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на рекомендации профильных комитетов палаты по итогам круглого стола «Актуальные проблемы правового регулирования пчеловодческой деятельности в РФ».
В документе говорится, что «гибель пчел влияет на глобальную продовольственную безопасность и может привести к исчезновению около 20 тысяч видов цветковых растений и подрыву основ наземных экосистем».
По мнению экспертов, необходимо комплексное регулирование смежных сфер сельского хозяйства, а не отдельный закон о пчеловодстве.