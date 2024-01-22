Общество 22 января 2024, 16:53 ПАЗ передал партию новых автобусов нижегородскому минтрансу

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Павловский автобусный завод передал нижегородскому минтрансу очередную партию новых автобусов. Они будут работать на востребованных маршрутах области, сообщило агентство «Время Н».

В первую очередь, автобусы запустят в Ветлужском и Пильнинском муниципальных округах, а также в Первомайском округе.

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Отмечается, что всего в конце прошлого года для работы в разных районах региона было передано 175 новых автобусов.