Международная платежная система PayPal перестанет регистрировать новых пользователей из России. Об этом сообщило Reuters.

Компания уже заблокировала несколько аккаунтов российских банков и пользователей, попавших под финансовые санкции со стороны США.

Ранее к санкциям против России присоединились такие компании, как Visa, Mastercard, American Express, платежная система Apple Pay. Google Pay приостановил свое сотрудничество со многими российскими финансовыми институтами.

Накануне США и Евросоюз ввели санкции против российской оборонной промышленности. Ограничительные меры распространяются на 22 организации, производящие ракеты, беспилотники, боевые самолеты и т. д.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Республиканская партия США накануне внесла в конгресс предложение ввести санкции против всех государственных компаний России.