Общество 13 июня 2023, 14:51 Паводок привел к эвакуации жителей и туристов на Алтае

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На Алтае начался паводок, вода в реке Чулышман поднялась выше 55 сантиметров, что считалось критической отметкой. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В селе Балыкча подтоплено 120 приусадебных участков, 30 жилых домов, машинное отделение минигидроэлектростанции Кайру. Населенный пункт Балыкча переведен на энергообеспечение от дизельного генератора», — рассказали спасатели.

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Всего в населенном пункте живет более 400 человек, из них 135 пострадали от паводка. Их эвакуировали и временно разместили в местной школе.

Соседние селения также находятся на контроле местных властей. Если ситуация не стабилизируется, то, возможно, их тоже придется эвакуировать.

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