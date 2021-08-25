Паводки могут принести регионам России африканскую чуму свиней. Это опасно?

В Хабаровском крае, Еврейской автономной и Магаданской областях возникла угроза появления африканской чумы свиней из-за паводков. Ветеринар и кандидат биологических наук Дмитрий Шкляров рассказал «360», что для человека это не опасно. Но зараженных животных придется уничтожать, а это может сказаться на экономике.

«От африканской чумы нет вакцины, она не лечится. Все животные, которые не имеют биологической защиты, у них участь одна — нанести огромный ущерб хозяйству. Они сами погибают и других заражают. Для человека это не опасно. Но экономике можно нанести огромный ущерб», — отметил эксперт.

Он объяснил, что для предотвращения распространения специалисты обычно определяют границы очага, где заболевание можно локализовать. И в этой границе животных уничтожают бескровным и гуманным способом. Останки потом сжигают.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщило, что профилактика по недопущению заноса африканской чумы свиней проводится на территории Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов.

На сайтах администраций Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов размещена информация Россельхознадзора о том, как соблюдать меры профилактики против АЧС. Также информация направлена главам поселений районов, чтобы они донесли ее до жителей.

«В местах большого скопления народа размещены на стендах памятки по АЧС, вручаются памятки владельцам животных, чтобы в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения профилактических мер против АЧС», — говорится в сообщении.

Пока вирус заболевания АЧС на территории Советско-Гаванского и Ванинского муниципальных районов не зарегистрирован.