Появились видео последствия паводка на Чукотке

Сразу два села ушли под воду на Чукотке после разлива рек Майн и Анадырь. Сейчас на месте продолжают работать спасатели и волонтеры. Последствия паводка засняли на видео.

На кадрах видно, что одно из сел полностью оказалось в зоне подтопления. Вода не попала лишь в те дома, которые стоят на сваях. Местные жители передвигаются между строениями на лодках.

По данным регионального ГУ МЧС, к утру 9 июня в Анадырском районе подтопило 41 жилой дом в двух населенных пунктах. Всего в селах Ваеги и Марково проживают 80 человек, из которых 23 — дети. Под водой оказались 103 придомовые территории и две дороги.

Всего за сутки уровень реки Майн поднялся на 16 сантиметров, достигнув 10,85 метра. В Ваегах развернули пункт временного пребывания в участковой больнице. Уровень воды в Анадыре поднялся на 15 сантиметров. Там также открыли пункт временного размещения в центре образования.

На место вылетела рабочая группа с начальником ГУ МЧС по Чукотке. Специалисты ожидают, что уровень воды в реках продолжит повышаться.