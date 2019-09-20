Павла Устинова выпустили из СИЗО

Мосгорсуд освободил осужденного на 3,5 года колонии актера Павла Устинова из следственного изолятора. Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

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«Ходатайство заместителя генерального прокурора удовлетворить, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Устинова изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в решении Мосгорсуда.

Здание следственного изолятора Устинов сможет покинуть до конца дня.

20 сентября в Мосгорсуде рассмотрели заявление прокуратуры об изменении меры пресечения Устинову. Было принято решение освободить его из СИЗО. Прокуратура направила в суд это заявление по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены 19 сентября.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года к колонии за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов при задержании в центре Москвы 3 августа. Сам актер своей вины не признал.

В поддержку Устинова выступили российские актеры и ряд общественников. За него также заступился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он написал, что на видеозаписи отчетливо видно, что «парень просто стоял возле метро».

Глава Росгвардии Виктор Золотов ранее заявил, что считает наказание слишком суровым. Он отметил, что за подобного рода преступление Устинова следует дать год условно.