Общество 11 января 2024, 17:03 Павильон с пандами временно закроют в Московском зоопарке Московский зоопарк временно закроет павильон «Фауна Китая» с 12 января РИА «Новости»

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Павильон «Фауна Китая» временно закроют с 12 января в Московском зоопарке, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

«Необходимо обеспечить пандам полный покой», — подчеркнули зоологи.

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Сотрудники зоопарка добавили, что папа маленькой панды продолжит выходить к посетителям в уличный вольер.

Несколько дней назад москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке. Она по-прежнему предпочитает молоко матери Диндин, хотя уже попробовала на вкус бамбук и различные игрушки.

Четырехмесячную малышку панду назвали Катюшей по итогам голосования на платформе «Активный гражданин». Среди других популярных вариантов были имена Маша и МоМо.