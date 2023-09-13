Общество 13 сентября 2023, 14:48 Павильон «Макет Москвы» посетили более 13 тысяч человек в День города Левкин: павильон «Макет Москвы» 8–10 сентября посетили свыше 13 тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 13 тысяч человек с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Посмотреть макет Москвы и присоединиться к празднованию Дня города жители столицы в основном приходили семьями, компаниями, группами. Сергей Левкин

Так, в пятницу, 8 сентября, для учащихся организовали экскурсии. Более трех тысяч детей из 90 школ Москвы посетили павильон и узнали историю создания столицы в миниатюре, а также о технических особенностях макета.

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В выходные павильон посетили свыше 10 тысяч гостей, в том числе из других городов и стран — Китая, Казахстана, Белоруссии, Японии.

Кроме основного шоу с использованием светотехники, посетители увидели новую фотовыставку, посвященную 170-летию со дня рождения инженера Владимира Шухова.

Павильон «Макет Москвы» открылся на Сиреневой аллее ВДНХ в 2017 году и с тех пор привлек более 1,7 миллиона посетителей.

Ранее стало известно о том, что форум-выставка «Карьера vs бизнес» пройдет в Москве 21 и 22 октября.