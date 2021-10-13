Павильон «Эрмитаж» отреставрируют в Петергофе к концу лета 2023

В музее-заповеднике «Петергоф» проведут реставрационные работы в павильоне «Эрмитаж». Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Отмечается, что музей получил разрешительную документацию для проведения восстановительных работ. Начальник ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) Олег Зотов уточнил, что ордер был выдан сегодня. Реставрацию намерены завершить до 20 августа 2023 года.