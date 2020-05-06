Футболист Павел Мамаев выплатил ведущей Первого канала Ольге Ушаковой компенсацию за поврежденный автомобиль. Именно на ее водителя компания футболистов наткнулась у гостиницы «Пекин».

«Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий (Ушаковой), Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тысячи 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам», — рассказал адвокат футболиста Игорь Бушманов ТАСС.

Ольга Ушакова после хулиганского рейда Павла Мамаева и Александра Кокорина подала иск к участникам их компании, чтобы компенсировать повреждение автомобиля у гостиницы «Пекин». Материальный ущерб она оценила в 321 тысячу рублей. Ее и выплатил Мамаев, а Кокорин — нет.

Адвокат Бушманова также напомнил, что еще в ходе предварительного следствия в декабре 2018 года Мамаев перечислил Ушаковой 200 тысяч рублей, хотя ведущая и не была признана потерпевшей. Сведения об этом переводе были в материалах уголовного дела, но Ушакова почему-то этими деньгами не воспользовалась.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов 8 октября 2018 года. Сначала они поскандалили с водителем Ушаковой у гостиницы «Пекин», потом напали на чиновников в кафе. За это они больше полугода пробыли под арестом, а потом их отправили в колонию. Футболисты вышли на свободу в сентябре 2019-го.